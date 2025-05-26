Пашинян готов изменить конституцию Армении ради мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов изменить конституцию Армении, если Конституционный суд страны не одобрит мирный договор с Азербайджаном, пишет УНН со ссылкой на News.am.

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"Если КС решит, что текст не соответствует Конституции, хотя я должен сказать, что после предыдущего решения по регламенту комиссий маловероятно, что КС такое решение примет, создастся необычная ситуация. Какой будет позиция Республики Армения и моя? Я инициирую конституционные реформы, потому что мирный процесс и договор нельзя упускать. Условим общество сделать изменения для достижения длительного мира", - сказал Пашинян на открытии "Ереванского диалога", проходящего в армянской столице.

По его словам, если Конституционный суд страны решит, что договор полностью соответствует основному закону, то препятствий для его ратификации в национальном собрании Армении не будет.

"Договор решит все беспокойства, которые может иметь Азербайджан. Путь решения их беспокойства подписание, а не отказ от подписания договора. На 100 процентов будьте уверены, что все опасения будут развеяны, для этого нужно подписать. Это наш основной месседж", - заявил Пашинян.

Пашинян также отметил, что в Конституции Азербайджана содержатся определенные территориальные претензии к Армении, однако армянская сторона намеренно не поднимала этот вопрос, поскольку считали, что при подписании мирного договора вопрос решится.

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