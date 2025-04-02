Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 12730 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101134 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 164761 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104038 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 340666 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172486 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144168 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195926 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124541 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108097 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135089 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45138 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156847 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35622 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82148 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 12724 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82155 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101122 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 164751 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156850 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19582 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21442 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35631 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45148 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135100 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

Киев • УНН

 • 13822 просмотра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить требования об изъятии из конституции ссылок на Карабах. Также требует роспуска группы ОБСЕ.

Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

Баку хочет, чтобы Ереван исключил из своей конституции декларацию о взглядах Армении на регион Карабах. 

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить "законные требования" его страны перед подписанием мирного соглашения.

Алиев заявил, что мирное соглашение может быть подписано, если Армения уберет из своей конституции ссылку на декларацию независимости – документ, в котором упоминаются взгляды и претензии Еревана на регион Карабах. Алиев также потребовал роспуска посреднической группы, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в начале 1990-х годов для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Наши требования хорошо известны Армении, они не новые. Мы все еще ждем серьезного ответа от Армении

- продолжил Алиев.

Напомним

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.

В середине марта Минобороны Азербайджана сообщило об остреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Впрочем, Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Ильхам Алиев
Ереван
Армения
Азербайджан
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86