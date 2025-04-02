Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

Баку хочет, чтобы Ереван исключил из своей конституции декларацию о взглядах Армении на регион Карабах.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить "законные требования" его страны перед подписанием мирного соглашения.

Алиев заявил, что мирное соглашение может быть подписано, если Армения уберет из своей конституции ссылку на декларацию независимости – документ, в котором упоминаются взгляды и претензии Еревана на регион Карабах. Алиев также потребовал роспуска посреднической группы, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в начале 1990-х годов для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Наши требования хорошо известны Армении, они не новые. Мы все еще ждем серьезного ответа от Армении - продолжил Алиев.

Напомним

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.

В середине марта Минобороны Азербайджана сообщило об остреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Впрочем, Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.