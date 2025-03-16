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Азербайджан заявив про обстріл їхніх позицій з боку Вірменії, Єреван заперечує

Київ • УНН

 • 19006 перегляди

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.

Азербайджан заявив про обстріл їхніх позицій з боку Вірменії, Єреван заперечує

Вранці 16 березня збройні сили Вірменії відкрили вогонь по позиціях азербайджанської армії. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджанської Республіки, передає УНН.

Деталі 

За інформацією Міноборони Азербайджану, обстріл вівся з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Діг Горуського району Вірменії.

16 березня близько 09:45 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Діг Горуського району, зі стрілецької зброї піддали обстрілу позиції Азербайджанської Армії

-йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство оборони Вірменії спростувало цю заяву.

Повідомлення МО Азербайджану про те, що нібито 16 березня в районі 09:45 підрозділи ЗС РВ відкрили вогонь у напрямку азербайджанських позицій, розташованих на південно-східній ділянці прикордонної зони, не відповідає дійсності

- зазначають у відомстві.

Крім того, у Міноборони Вірменії нагадали, що апарат прем’єр-міністра країни запропонував створити спільний механізм між Вірменією та Азербайджаном для розслідування випадків порушення режиму припинення вогню або інформації про такі порушення. Однак, за словами Єревана, Азербайджан досі не відреагував на цю ініціативу.

Нагадаємо 

13 березня Азербайджан і Вірменія завершили переговори з узгодження тексту мирної угоди, які стосувалися двох останніх неузгоджених пунктів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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