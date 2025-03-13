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Азербайджан і Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Київ • УНН

 • 14054 перегляди

Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.

Азербайджан і Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Азербайджан і Вірменія cьогодні, 13 березня, завершили переговори з узгодження тексту мирної угоди, які стосувалися двох останніх неузгоджених пунктів. Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у кулуарах XII Глобального Бакинського форуму, повідомляє Report, передає УНН.

Деталі

"На наступному етапі очікування Баку такі - Вірменія повинна внести поправки до своєї конституції, у якій все ще містяться територіальні претензії до Азербайджану", - сказав Байрамов.

Він зазначив, що Вірменія прийняла пропозиції азербайджанської сторони щодо двох останніх неузгоджених пунктів угоди.

Видання AFP також повідомило, що Вірменія підтвердила повідомлення з Азербайджану про те, що текст мирного договору узгоджений і готовий до підписання.

"Вірменія приймає пропозиції Азербайджану щодо двох раніше невирішених статей проекту (мирної угоди)", - заявили в МЗС Вірменії.

Нагадаємо

У квітні минулого року Азербайджан і Вірменія почали делімітацію кордону на основі геодезичних вимірювань місцевості.

Тоді ж на кордоні між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія відповідно до домовленостей щодо делімітації державного кордону встановили перший прикордонний стовп.

Павло Башинський

Павло Башинський

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