Азербайджан і Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди

Азербайджан і Вірменія cьогодні, 13 березня, завершили переговори з узгодження тексту мирної угоди, які стосувалися двох останніх неузгоджених пунктів. Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у кулуарах XII Глобального Бакинського форуму, повідомляє Report, передає УНН.

Деталі

"На наступному етапі очікування Баку такі - Вірменія повинна внести поправки до своєї конституції, у якій все ще містяться територіальні претензії до Азербайджану", - сказав Байрамов.

Він зазначив, що Вірменія прийняла пропозиції азербайджанської сторони щодо двох останніх неузгоджених пунктів угоди.

Видання AFP також повідомило, що Вірменія підтвердила повідомлення з Азербайджану про те, що текст мирного договору узгоджений і готовий до підписання.

"Вірменія приймає пропозиції Азербайджану щодо двох раніше невирішених статей проекту (мирної угоди)", - заявили в МЗС Вірменії.

Нагадаємо

У квітні минулого року Азербайджан і Вірменія почали делімітацію кордону на основі геодезичних вимірювань місцевості.

Тоді ж на кордоні між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія відповідно до домовленостей щодо делімітації державного кордону встановили перший прикордонний стовп.