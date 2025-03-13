Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения
Киев • УНН
Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.
Азербайджан и Армения сегодня, 13 марта, завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, которые касались двух последних несогласованных пунктов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума, сообщает Report, передает УНН.
Детали
"На следующем этапе ожидания Баку таковы - Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - сказал Байрамов.
Он отметил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.
Издание AFP также сообщило, что Армения подтвердила сообщение из Азербайджана о том, что текст мирного договора согласован и готов к подписанию.
"Армения принимает предложения Азербайджана по двум ранее нерешенным статьям проекта (мирного соглашения)", - заявили в МИД Армении.
Напомним
В апреле прошлого года Азербайджан и Армения начали делимитацию границы на основе геодезических измерений местности.
Тогда же на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в соответствии с договоренностями о делимитации государственной границы установили первый пограничный столб.