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Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Киев • УНН

 • 14052 просмотра

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Азербайджан и Армения сегодня, 13 марта, завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, которые касались двух последних несогласованных пунктов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума, сообщает Report, передает УНН.

Детали

"На следующем этапе ожидания Баку таковы - Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - сказал Байрамов.

Он отметил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

Издание AFP также сообщило, что Армения подтвердила сообщение из Азербайджана о том, что текст мирного договора согласован и готов к подписанию.

"Армения принимает предложения Азербайджана по двум ранее нерешенным статьям проекта (мирного соглашения)", - заявили в МИД Армении.

Напомним

В апреле прошлого года Азербайджан и Армения начали делимитацию границы на основе геодезических измерений местности.

Тогда же на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в соответствии с договоренностями о делимитации государственной границы установили первый пограничный столб.

Павел Башинский

Павел Башинский

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