Азербайджан заявил об обстреле их позиций со стороны Армении, Ереван отрицает
Киев • УНН
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.
Утром 16 марта вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджанской Республики, передает УНН.
Детали
По информации Минобороны Азербайджана, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг Горусского района Армении.
16 марта около 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг Горусского района, из стрелкового оружия обстреляли позиции Азербайджанской Армии
В то же время Министерство обороны Армении опровергло это заявление.
Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения ВС РВ открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке пограничной зоны, не соответствует действительности
Кроме того, в Минобороны Армении напомнили, что аппарат премьер-министра страны предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о таких нарушениях. Однако, по словам Еревана, Азербайджан до сих пор не отреагировал на эту инициативу.
Напомним
13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, которые касались двух последних несогласованных пунктов.