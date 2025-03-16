Азербайджан заявил об обстреле их позиций со стороны Армении, Ереван отрицает

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16450 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30387 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65581 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214864 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123247 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392372 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311228 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213864 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244293 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23416 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132658 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15411 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14730 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132698 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214864 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392372 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254629 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311228 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3400 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14760 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46132 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72213 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57289 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Азербайджан заявил об обстреле их позиций со стороны Армении, Ереван отрицает

Киев • УНН

 • 19005 просмотра

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.

Азербайджан заявил об обстреле их позиций со стороны Армении, Ереван отрицает

Утром 16 марта вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджанской Республики, передает УНН.

Детали 

По информации Минобороны Азербайджана, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг Горусского района Армении.

16 марта около 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Диг Горусского района, из стрелкового оружия обстреляли позиции Азербайджанской Армии

- говорится в сообщении.

В то же время Министерство обороны Армении опровергло это заявление.

Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения ВС РВ открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке пограничной зоны, не соответствует действительности

- отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны Армении напомнили, что аппарат премьер-министра страны предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о таких нарушениях. Однако, по словам Еревана, Азербайджан до сих пор не отреагировал на эту инициативу.

Напомним 

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, которые касались двух последних несогласованных пунктов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
Армения
Азербайджан
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77