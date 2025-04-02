Азербайджан закликає Вірменію досягти мирної угоди, але вимагає поступок
Київ • УНН
Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати вимоги щодо вилучення з конституції посилань на Карабах. Також вимагає розпуску групи ОБСЄ.
Баку хоче, щоб Єреван вилучив зі своєї конституції декларацію про погляди Вірменії на регіон Карабах.
Передає УНН із посиланням на AFP.
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію виконати "законні вимоги" його країни перед підписанням мирної угоди.
Алієв заявив, що мирна угода може бути підписана, якщо Вірменія прибере зі своєї конституції посилання на декларацію незалежності – документ, у якому згадуються погляди та претензії Єревана на регіон Карабах. Алієв також зажадав розпуску посередницької групи, створеної Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на початку 1990-х років для врегулювання конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.
Наші вимоги добре відомі Вірменії, вони не нові. Ми все ще чекаємо серйозної відповіді від Вірменії
Нагадаємо
Азербайджан та Вірменія завершили переговори щодо тексту мирної угоди. Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх пунктів угоди.
У середині березня Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими силами біля населеного пункту Діг. Втім Вірменія спростувала звинувачення, нагадавши про ініціативу спільного розслідування інцидентів.