Пашинян готовий змінити конституцію Вірменії заради мирної угоди з Азербайджаном
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Вірменії заявив про готовність до конституційних реформ, якщо КС не підтримає мирний договір з Азербайджаном. Він наголосив, що договір розвіє всі побоювання.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян готовий змінити конституцію Вірменії, якщо Конституційний суд країни не схвалить мирного договору з Азербайджаном, пише УНН з посиланням на News.am.
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"Якщо КС вирішує, що текст не відповідає Конституції, хоча я маю сказати, що після попереднього рішення щодо регламенту комісій малоймовірно, що КС таке рішення ухвалить, створиться незвичайна ситуація. Якою буде позиція Республіки Вірменія та моя? Я ініціюю конституційні реформи, бо мирний процес та договір не можна упускати. Умовимо суспільство зробити зміни для досягнення тривалого миру", - сказав Пашинян на відкритті "Єреванського діалогу", що проходить в вірменській столиці.
За його словами, якщо Конституційний суд країни вирішить, що договір повністю відповідає основному закону, то перешкод для його ратифікації у національних зборах Вірменії не буде.
"Договір вирішить усі занепокоєння, які може мати Азербайджан. Шлях вирішення їхнього занепокоєння підписання, а не відмова від підписання договору. На 100 відсотків будьте впевнені, що всі побоювання будуть розвіяні, для цього потрібно підписати. Це наш основний меседж", - заявив Пашинян.
Пашинян також зазначив, що в Конституції Азербайджану містяться певні територіальні претензії до Вірменії, проте вірменська сторона навмисно не порушувала це питання, оскільки вважали, що при підписанні мирного договору питання вирішиться.
Азербайджан закликає Вірменію досягти мирної угоди, але вимагає поступок02.04.25, 16:17 • 13956 переглядiв