Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль по развитию двустороннего сотрудничества, передает УНН со ссылкой на МИД.

Министр в частности попросил коллегу передать благодарность болгарскому парламенту за все принятые в поддержку Украины решения.

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Он также отметил, что крепкое украинско-болгарское партнерство важно для поддержания региональной стабильности, укрепления Черноморской безопасности и сохранения долгосрочного мира в Европе.

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