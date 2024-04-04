Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со шведским коллегой Тобиасом Бильстромом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кулебы в соцсети X.

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Министр поздравил шведов со вступлением в НАТО и выразил благодарность Швеции за решительную поддержку Украины.

Мы обсудили пути для Швеции усилить способность Украины защищать свое небо от российского воздушного террора. - рассказал глава МИД Украины.

Кулеба также отметил, что сдерживая российскую агрессию, Украина защищает мир в Европе.

Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Госсекретаря США Энтони Блинкена найти способы как можно скорее предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.