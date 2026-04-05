$43.8150.46
ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
5.7м/с
48%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Ричард Гренелл
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Село
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
The New York Times
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Партизаны заявили о срыве логистики РФ на Сумском направлении после диверсии на железной дороге

Киев • УНН

 • 2242 просмотра

Диверсанты уничтожили релейный шкаф на участке снабжения войск на Сумском направлении. Это остановило подвоз боеприпасов для трех крупных подразделений РФ.

Партизаны заявили о срыве логистики РФ на Сумском направлении после диверсии на железной дороге

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о выведении из строя релейного шкафа на железной дороге в Брянской области, используемого для снабжения российских войск на Сумском направлении. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным движения, диверсия произошла на участке, который обеспечивает транспортировку боеприпасов и личного состава для нескольких подразделений РФ, в частности 1443-го мотострелкового полка, 83-й десантно-штурмовой бригады и 810-й бригады морской пехоты.

В "АТЕШ" утверждают, что повреждение инфраструктуры нарушило железнодорожное сообщение и повлияло на обеспечение этих подразделений. По их информации, задержки с поставками боеприпасов и пополнением личного состава могли привести к осложнению ситуации на фронте для российских сил.

"АТЕШ" заявил, что продолжает операции против военной логистики РФ. В движении отмечают, что такие действия направлены на срыв маршрутов снабжения и ослабление боевых возможностей российской армии.

Степан Гафтко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Брянская область
Сумы