Партизаны заявили о срыве логистики РФ на Сумском направлении после диверсии на железной дороге
Киев • УНН
Диверсанты уничтожили релейный шкаф на участке снабжения войск на Сумском направлении. Это остановило подвоз боеприпасов для трех крупных подразделений РФ.
Партизанское движение "АТЕШ" заявило о выведении из строя релейного шкафа на железной дороге в Брянской области, используемого для снабжения российских войск на Сумском направлении. Об этом пишет УНН.
Детали
По данным движения, диверсия произошла на участке, который обеспечивает транспортировку боеприпасов и личного состава для нескольких подразделений РФ, в частности 1443-го мотострелкового полка, 83-й десантно-штурмовой бригады и 810-й бригады морской пехоты.
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводу29.03.26, 07:08 • 15119 просмотров
В "АТЕШ" утверждают, что повреждение инфраструктуры нарушило железнодорожное сообщение и повлияло на обеспечение этих подразделений. По их информации, задержки с поставками боеприпасов и пополнением личного состава могли привести к осложнению ситуации на фронте для российских сил.
"АТЕШ" заявил, что продолжает операции против военной логистики РФ. В движении отмечают, что такие действия направлены на срыв маршрутов снабжения и ослабление боевых возможностей российской армии.
В Екатеринбурге сожгли авто сторонника войны против Украины – "АТЕШ" заявил о новой акции31.03.26, 07:28 • 5224 просмотра