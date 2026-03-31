В Екатеринбурге сожгли авто сторонника войны против Украины – "АТЕШ" заявил о новой акции

Агенты украинского партизанского движения "АТЕШ" заявили, что в российском Екатеринбурге был сожжен автомобиль мужчины, публично поддерживавшего войну против Украины. Об этом движение сообщило в своем обращении, пишет УНН.

Детали

В "АТЕШ" утверждают, что к ним ранее обратился житель Екатеринбурга, выступающий против войны. По его словам, его сосед открыто поддерживал боевые действия и одобрял гибель мирных жителей Украины.

После этого, как заявляет движение, было принято решение поджечь автомобиль этого мужчины возле его дома.

В сообщении также отмечается, что после акции участник движения якобы нашел единомышленников, и теперь группа планирует действовать по всему городу.

Что заявили в движении

В "АТЕШ" утверждают, что их целью являются автомобили людей, публично поддерживающих так называемую "сво" и одобряющих убийства мирных украинцев.

Также в движении заявили, что подобные обращения из российских городов поступают все чаще, и что жители российского тыла, по их словам, все чаще готовы не только передавать информацию, но и сами действовать.

