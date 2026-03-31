У єкатеринбурзі спалили авто прихильника війни проти України – "АТЕШ" заявив про нову акцію

Агенти українського партизанського руху "АТЕШ" заявили, що в російському Єкатеринбурзі було спалено автомобіль чоловіка, який публічно підтримував війну проти України. Про це рух повідомив у своєму зверненні, пише УНН.

Деталі

У "АТЕШ" стверджують, що до них раніше звернувся житель єкатеринбурга, який виступає проти війни. За його словами, його сусід відкрито підтримував бойові дії та схвалював загибель мирних жителів України.

Після цього, як заявляє рух, було ухвалено рішення підпалити автомобіль цього чоловіка біля його будинку.

У повідомленні також зазначається, що після акції учасник руху нібито знайшов однодумців, і тепер група планує діяти по всьому місту.

Що заявили в русі

У "АТЕШ" стверджують, що їхньою ціллю є автомобілі людей, які публічно підтримують так звану "сво" та схвалюють убивства мирних українців.

Також у русі заявили, що подібні звернення з російських міст надходять дедалі частіше, і що мешканці російського тилу, за їхніми словами, все частіше готові не лише передавати інформацію, а й самі діяти.

