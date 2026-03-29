Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводу

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про серію одночасних диверсій на території росії, спрямованих на ослаблення системи радіоелектронної боротьби в новгородській області. За їхніми даними, агенти спалили три вишки зв’язку з антенами РЕБ, які створювали перешкоди для українських безпілотників. Про це пише УНН.

Деталі

У "АТЕШ" стверджують, що операція координувалася із Силами оборони України, після чого дрони змогли безперешкодно пройти маршрутом і завдати удару по авіаремонтному заводу в старій руссі.

За заявою руху, вишки були знищені одразу у трьох точках – у районі охвата в тверській області, а також біля дем’янська і валдая в новгородській області. Саме ці вузли, за їхніми словами, перекривали повітряний коридор для БПЛА на всій ділянці.

Удар по важливому об’єкту авіації рф

Ціллю атаки став авіаремонтний завод у старій руссі, який обслуговує військово-транспортну авіацію рф, зокрема літаки Іл-76, Іл-78 та двигуни типу Д-30КП і АІ-20.

У "АТЕШ" зазначають, що на момент удару на території підприємства перебували літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, які є одними з найбільш дефіцитних у російських ВКС.

Партизани заявляють, що відновлення інфраструктури триватиме місяцями. За цей час, за їхніми словами, російська армія не зможе повернути в стрій частину техніки та двигунів, які перебували на ремонті.

