АТЕШ вивів з ладу тепловоз під Сімферополем – порушено постачання військ рф

Партизанський рух АТЕШ заявив про диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. За їхніми даними, агентам вдалося знищити тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню. Про це активісти руху повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Операцію провели напередодні 18 березня – дати, яку Росія називає "днем возз’єднання" Криму.

Порушено логістику на Запорізькому напрямку

У русі повідомили, що ця залізнична гілка використовується для забезпечення російських підрозділів на Запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії.

Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки – підрозділи залишилися без планового поповнення запасів – зазначили в АТЕШ.

Йдеться про доставку боєприпасів, запчастин та інших ресурсів для техніки, що напряму впливає на боєздатність російських сил на передовій.

