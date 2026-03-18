АТЕШ вывел из строя тепловоз под Симферополем – нарушены поставки войск РФ
Киев • УНН
Агенты АТЕШ вывели из строя тепловоз на узле вблизи Симферополя. Диверсия заблокировала поставки боеприпасов и ресурсов на Запорожское направление.
Партизанское движение АТЕШ заявило о диверсии на железнодорожном узле вблизи Симферополя. По их данным, агентам удалось уничтожить тепловоз, который не подлежит быстрому восстановлению. Об этом активисты движения сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Операцию провели накануне 18 марта – даты, которую Россия называет "днем воссоединения" Крыма.
Нарушена логистика на Запорожском направлении
В движении сообщили, что эта железнодорожная ветка используется для обеспечения российских подразделений на Запорожском направлении, где продолжаются активные боевые действия.
Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки – подразделения остались без планового пополнения запасов
Речь идет о доставке боеприпасов, запчастей и других ресурсов для техники, что напрямую влияет на боеспособность российских сил на передовой.
