Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводу

28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Популярные новости
США перебросили 3500 военных и авианосец USS Tripoli на Ближний Восток28 марта, 19:23 • 5360 просмотра
рф следит со спутников за базами США в интересах Ирана, снимать санкции нельзя - Зеленский28 марта, 19:48 • 4842 просмотра
Член Палаты представителей США организовала визит делегации рф в Капитолий - реакция не заставила себя ждатьPhoto28 марта, 20:38 • 3664 просмотра
Акции "No Kings" охватили США из-за войны в Иране и политики Трампа28 марта, 21:00 • 2784 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла28 марта, 22:07 • 5580 просмотра
публикации
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 27074 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 40679 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 36834 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 36338 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 82741 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 13571 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 14160 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 15240 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 21085 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 24837 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводу

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Агенты АТЕШ сожгли три узла связи, открыв коридор дронам к заводу в Старой Руссе. На объекте под удар попали дефицитные самолеты А-50 и двигатели.

Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводу

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о серии одновременных диверсий на территории россии, направленных на ослабление системы радиоэлектронной борьбы в новгородской области. По их данным, агенты сожгли три вышки связи с антеннами РЭБ, которые создавали помехи для украинских беспилотников. Об этом пишет УНН.

Детали

В "АТЕШ" утверждают, что операция координировалась с Силами обороны Украины, после чего дроны смогли беспрепятственно пройти по маршруту и нанести удар по авиаремонтному заводу в старой руссе.

По заявлению движения, вышки были уничтожены сразу в трех точках – в районе охвата в тверской области, а также возле демьянска и валдая в новгородской области. Именно эти узлы, по их словам, перекрывали воздушный коридор для БПЛА на всем участке.

Удар по важному объекту авиации рф

Целью атаки стал авиаремонтный завод в старой руссе, который обслуживает военно-транспортную авиацию рф, в частности самолеты Ил-76, Ил-78 и двигатели типа Д-30КП и АИ-20.

В "АТЕШ" отмечают, что на момент удара на территории предприятия находились самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые являются одними из самых дефицитных в российских ВКС.

Партизаны заявляют, что восстановление инфраструктуры продлится месяцами. За это время, по их словам, российская армия не сможет вернуть в строй часть техники и двигателей, которые находились на ремонте.

АТЕШ вывел из строя тепловоз под Симферополем – нарушены поставки войск РФ18.03.26, 06:41 • 5029 просмотров

