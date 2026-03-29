Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводу

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о серии одновременных диверсий на территории россии, направленных на ослабление системы радиоэлектронной борьбы в новгородской области. По их данным, агенты сожгли три вышки связи с антеннами РЭБ, которые создавали помехи для украинских беспилотников. Об этом пишет УНН.

Детали

В "АТЕШ" утверждают, что операция координировалась с Силами обороны Украины, после чего дроны смогли беспрепятственно пройти по маршруту и нанести удар по авиаремонтному заводу в старой руссе.

По заявлению движения, вышки были уничтожены сразу в трех точках – в районе охвата в тверской области, а также возле демьянска и валдая в новгородской области. Именно эти узлы, по их словам, перекрывали воздушный коридор для БПЛА на всем участке.

Удар по важному объекту авиации рф

Целью атаки стал авиаремонтный завод в старой руссе, который обслуживает военно-транспортную авиацию рф, в частности самолеты Ил-76, Ил-78 и двигатели типа Д-30КП и АИ-20.

В "АТЕШ" отмечают, что на момент удара на территории предприятия находились самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые являются одними из самых дефицитных в российских ВКС.

Партизаны заявляют, что восстановление инфраструктуры продлится месяцами. За это время, по их словам, российская армия не сможет вернуть в строй часть техники и двигателей, которые находились на ремонте.

