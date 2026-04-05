Партизани заявили про зрив логістики рф на Сумському напрямку після диверсії на залізниці

Київ • УНН

 • 5130 перегляди

Диверсанти знищили релейну шафу на ділянці постачання військ до Сумського напрямку. Це зупинило підвезення боєприпасів для трьох великих підрозділів рф.

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про виведення з ладу релейної шафи на залізниці в брянській області, що використовується для постачання російських військ на Сумський напрямок. Про це пише УНН.

Деталі

За даними руху, диверсія відбулася на ділянці, яка забезпечує транспортування боєприпасів і особового складу для кількох підрозділів рф, зокрема 1443-го мотострілецького полку, 83-ї десантно-штурмової бригади та 810-ї бригади морської піхоти.

У "АТЕШ" стверджують, що пошкодження інфраструктури порушило залізничне сполучення та вплинуло на забезпечення цих підрозділів. За їхньою інформацією, затримки з постачанням боєприпасів і поповненням особового складу могли призвести до ускладнення ситуації на фронті для російських сил.

"АТЕШ" заявив, що продовжує операції проти військової логістики рф. У русі зазначають, що такі дії спрямовані на зрив маршрутів постачання та ослаблення бойових можливостей російської армії.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Брянська область
Суми