Партизаны уничтожили автомобиль «ахматовцев» в Мариуполе

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 18:07 • 16993 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 47193 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 73076 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 68376 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 73706 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 205371 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 204305 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 163791 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 107755 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 85816 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
69%
752мм
Популярные новости
Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"? СМИ раскрыли детали12 июля, 17:46 • 4822 просмотра
Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию12 июля, 17:57 • 7576 просмотра
Непогода в Харьковской области: есть погибшая и раненые, обесточены несколько населенных пунктов, в облцентре машины "плавают" по улицам12 июля, 18:33 • 6204 просмотра
Дерево упало на ребенка в Харькове: 7-летняя девочка госпитализирована12 июля, 20:16 • 3580 просмотра
Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн01:45 • 5262 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 205371 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 204305 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 188636 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 210356 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 241286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 68379 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 62538 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 66798 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 105543 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 122766 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Партизаны уничтожили автомобиль «ахматовцев» в Мариуполе

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Движение «АТЕШ» провело успешную диверсию в Мариуполе, уничтожив автомобиль военнослужащих подразделения «Ахмат». Операция состоялась ночью, агент успешно скрылся.

Партизаны уничтожили автомобиль «ахматовцев» в Мариуполе

Партизанское движение "АТЕШ" заявляет о проведении успешной диверсии и уничтожении автомобиля военнослужащих подразделения "Ахмат" в Мариуполе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что операция проходила ночью, и агент успешно скрылся, пока "приезжие гастролеры спали в чужом доме".

Передаем привет марионеткам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина - напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет караться всеми доступными методами. Мариуполь – это Украина!

- говорится в сообщении.

Напомним

На днях партизаны движения "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области. Это нарушило логистику и задержало снабжение российских войск на Донецком направлении.

Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"28.06.25, 06:51 • 19834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Донецкая область
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9