Партизаны уничтожили автомобиль «ахматовцев» в Мариуполе

Партизанское движение "АТЕШ" заявляет о проведении успешной диверсии и уничтожении автомобиля военнослужащих подразделения "Ахмат" в Мариуполе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

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Отмечается, что операция проходила ночью, и агент успешно скрылся, пока "приезжие гастролеры спали в чужом доме".

Передаем привет марионеткам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина - напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет караться всеми доступными методами. Мариуполь – это Украина! - говорится в сообщении.

Напомним

На днях партизаны движения "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области. Это нарушило логистику и задержало снабжение российских войск на Донецком направлении.

Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"