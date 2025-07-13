Партизанський рух "АТЕШ" заявляє про проведення успішної диверсії та знищення автомобіля військовослужбовців підрозділу "ахмат" у Маріуполі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.

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Зазначається, що операція проходила вночі, і агент успішно втік, поки "приїжджі гастролери спали у чужому будинку".

Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна - нагадуємо, що вам заборонено знімати тіктокі на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами. Маріуполь – це Україна! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями партизани руху "АТЕШ" знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. Це порушило логістику та затримало постачання російських військ на Донецькому напрямку.

Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ