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Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 18:07 • 17001 перегляди
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Партизани знищили автомобіль "ахматівців" у Маріуполі

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Рух "АТЕШ" провів успішну диверсію в Маріуполі, знищивши автомобіль військовослужбовців підрозділу "ахмат". Операція відбулася вночі, агент успішно втік.

Партизани знищили автомобіль "ахматівців" у Маріуполі

Партизанський рух "АТЕШ" заявляє про проведення успішної диверсії та знищення автомобіля військовослужбовців підрозділу "ахмат" у Маріуполі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.

Деталі

Зазначається, що операція проходила вночі, і агент успішно втік, поки "приїжджі гастролери спали у чужому будинку".

Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна - нагадуємо, що вам заборонено знімати тіктокі на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами. Маріуполь – це Україна!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями партизани руху "АТЕШ" знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. Це порушило логістику та затримало постачання російських військ на Донецькому напрямку.

Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ28.06.25, 06:51 • 19834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Донецька область
Маріуполь
Tesla
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