Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  175410 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  229380 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  249126 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  231313 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252203 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  256648 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209935 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно

Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.

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Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно

Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк

Возможная экономия российскими оккупантами ракет "Калибр" связано с попытками избежать рисков для армии рф в оккупированном Крыму.

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Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк

Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич

Президент Сербии заявил, что примет участие в предстоящем саммите между Украиной и странами Западных Балкан.

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На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.

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На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил официальные письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать нарушения международного гуманитарного права после того, как более 30 украинских военнопленных были приговорены к 27-29 годам лишения свободы так называемым "судом" в оккупированном Донецке.

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Судилища над 33 украинскими военнопленными: Лубинец обратился к ООН и МККК

Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине

Министерство юстиции опубликовало самые распространенные и редкие имена, которыми называли младенцев в Украине во второй половине 2023 года, среди которых Джульетта и Авель.

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Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине

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Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.

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