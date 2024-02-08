Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.

В Винницком областном совете неожиданно возмутились государственным финансированием парламентских партий и требуют его отменить, пишет УНН.

Формально с инициативой выступил депутат областного совета от "Батькивщины" Геннадий Мазур, который разместил соответствующее сообщение на своей странице в соцсети.

Народному избраннику местного уровня не нравится, что в начале года НАПК перечислило парламентским партиям 210 миллионов гривен, больше половины из которых получила партия Зеленского "Слуга народа".

Финансирование уставной деятельности парламентских партий за бюджетные средства является общепринятой европейской практикой, за внедрение которой очень долго боролись в Украине.

И на первый взгляд немного странно выглядит, что против нее выступает представитель именно парламентской партии "Батькивщина", которая из упомянутых 210 миллионов в свой карман положила более 23 миллионов.

Также непонятно возмущение Мазура тем, что больше всего средств получила "Слуга народа". Это абсолютно логично, ведь именно партия Президента Украины имеет наибольшую фракцию в парламенте.

Здесь следует понимать, что "Батькивщина" в Винницком областном совете является верным сателлитом "Украинской стратегии Гройсмана". Благодаря именно нескольким голосам представителей партии Тимошенко партия Гройсмана имеет свое контролируемое большинство.

Сам экс-налоговик Геннадий Мазур, которого в свое время подозревали в "крышевании" схемы уклонения от налогов на семь миллионов гривен, сейчас тесно связан с УСГ.

В частности, совместно с депутатом от политисили Гройсмана Игорем Хмилем Мазур пытается взять под тотальный контроль Тростянецкую местную громаду.

Поэтому можно предположить, что партия Гройсмана решила поднять волну возмущения общественности чужими руками. Политсила экс-премьер-министра Украины, напомним, на последних парламентских выборах не смогла преодолеть проходной барьер, набрав всего лишь 2,4% голосов, и сконцентрировалась исключительно на захвате власти в базовой для себя Винницкой области.

В начале года УСГ, судя по всему, решила выйти из политической спячки, и даже провела тайный внеочередной съезд, на котором лишила партийных билетов нескольких политиков местного уровня.

Теперь - попытка выйти на всеукраинский уровень. Выделение средств из бюджета на политические партии, да еще и во время войны, теоретически может стать неплохой темой для пиара.

Косвенным, но доказательством того, что за заметкой Мазура стоит именно УСГ, является то, что в нем первым он отметил председателя Винницкого облсовета Вячеслава Соколового, который представляет именно партию экс-премьера Украины.

Однако напрямую вступать в конфронтацию с властью "стратеги" Гройсмана пока не решаются. Поэтому и решили сначала использовать Мазура, чтобы посмотреть на реакцию.

Самое интересное в этой истории то, что финансирование парламентских партий из государственного бюджета в Украине ввели в 2016 году - именно тогда, когда премьер-министром был Владимир Гройсман.

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