Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.
Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк
Возможная экономия российскими оккупантами ракет "Калибр" связано с попытками избежать рисков для армии рф в оккупированном Крыму.
Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич
Президент Сербии заявил, что примет участие в предстоящем саммите между Украиной и странами Западных Балкан.
У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк
россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.
Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители
Неизвестный расстрелял авто заместителя председателя Никопольского городского совета в Украине, и полиция работает над поиском подозреваемого.
На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский
На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.
Судилища над 33 украинскими военнопленными: Лубинец обратился к ООН и МККК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил официальные письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать нарушения международного гуманитарного права после того, как более 30 украинских военнопленных были приговорены к 27-29 годам лишения свободы так называемым "судом" в оккупированном Донецке.
Злата, Жива, Марк и Авель: самые распространенные и редкие имена, которыми в прошлом году называли младенцев в Украине
Министерство юстиции опубликовало самые распространенные и редкие имена, которыми называли младенцев в Украине во второй половине 2023 года, среди которых Джульетта и Авель.
Партизаны выяснили, где россияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами
Украинские партизаны обнаружили местонахождение российских военных кораблей, которые участвуют в массированных ракетных атаках на Украину.
Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии
Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.