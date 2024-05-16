Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

В субботу, 18 мая, вступает в силу закон об усилении мобилизации, который обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней уточнить свои учетные данные. Сделать это можно через Территориальные центры комплектования, электронный кабинет призывника, или через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). УНН решил узнать, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных для ТЦК.

Детали

Сегодня в сети интернет начала распространяться информация, что якобы Кабинет министров не предоставил ЦПАУ доступ к необходимым системам для обновления гражданами учетных данных для ТЦК.

В частности, указывалось, что в одном из ЦПАУ пока ни один администратор не получил доступа к соответствующей системе, в которой надо будет делать эти уточнения, и еще не состоялось никаких учений работников.

Директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай в эфире "Киев24" прокомментировала такую информацию, отметив, что сейчас уже происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно будут вносить данные.

"Мы не понимаем пока что какое количество лиц можем ожидать по внесению данных военнообязанных. Но так же будем своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями. Военнообязанный в ЦПАУ должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, будем убеждаться, что это именно этот человек. Будем вносить данные, предусмотренные системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦПАУ к системе. Эта услуга новая, она не специфична для ЦПАУ. Проводим мощную работу, чтобы запустить ЦПАУ всей Украины с 18 мая", - сказала Шамрай.

УНН решил поинтересоваться непосредственно в ЦПАУ, существует ли возможность обновить учетные данные в центрах.

Так, в трех Центрах журналисту рассказали, что сейчас такая услуга недоступна, ведь мобилизационный закон еще не вступил в силу. Но заверили, что уже после вступления закона в силу, а именно после 18 мая, этой услугой смогут воспользоваться абсолютно все мужчины.

Однако, в Центре предоставления административных услуг Львова рассказали, что не знают когда у них заработает такая услуга.

"Пока нельзя, такой услуги пока нет. Пока информация отсутствует, следите за нашими новостями", - ответили журналисту в ЦПАУ.

В то же время, заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин заверил, что ЦПАУ Львовщины с 18 числа готовы предоставлять услугу "актуализация данных военнообязанного". Он отметил, что вчера появилась новость со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию, где указано, что "Правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступа к необходимым системам".

"Однако они забыли сказать, что эта информация уже устарела на неделю времени, потому что мы об этом общались еще 8 мая. Эту устаревшую информацию уже распространили ряд других медиа, что разгоняет "измену". Измены нет. Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство обороны Украины уже отработали механизм, уже провели обучение для администраторов и уже предоставили доступ", - написал в Facebook Кулепин.

Отметим, что ранее услугу по обновлению данных в ЦПАУ не предоставлялась.

УНН подробно рассказывал, что предусматривает закон об усилении мобилизации, кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

Также УНН направил запрос в Кабинет министров за разъяснением данной ситуации, и действительно ли правительство не предоставило доступ к соответствующим системам ЦПАУ.