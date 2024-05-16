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Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи

Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи

Київ • УНН

 • 135956 перегляди

З 18 травня ЦНАПи повинні будуть надавати послуги з оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. УНН дізнався, чи готові ЦНАПи до надання послуг з оновлення даних.

В суботу, 18 травня, вступає в силу закон про посилення мобілізації, який зобов’язує чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Зробити це можна через Територіальні центри комплектування, електронний кабінет призовника, або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). УНН вирішив дізнатися, чи готові ЦНАПи до надання послуг з оновлення даних для ТЦК.

Деталі

Сьогодні в мережі інтернет почала розповсюджуватися інформація, що нібито Кабінет міністрів не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем для оновлення громадянами облікових даних для ТЦК.

Зокрема, вказувалося, що в одному із ЦНАПів наразі жоден адміністратор не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення, і ще не відбулось ніяких навчань працівників.

Директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай в ефірі "Київ24" прокоментувала таку інформацію, зазначивши, що наразі вже відбувається підключення адміністраторів до системи й працівники оперативно вноситимуть дані.

"Ми не розуміємо поки що яку кількість осіб можемо очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Але так само будемо своєчасно реагувати, щоб справлятися з такими чергами. Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися, що це саме ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи. Ця послуга нова, вона не специфічна для ЦНАПів. Проводимо потужну роботу, щоб запустити ЦНАПи всієї України з 18 травня", - сказала Шамрай.

УНН вирішив поцікавитися безпосередньо у ЦНАП, чи існує можливість оновити облікові дані у центрах.

Так, у трьох ЦНАПах журналісту розповіли, що наразі така послуга недоступна, адже мобілізаційний закон ще не вступив у силу. Але запевнили, що вже після вступу закону в силу, а саме після 18 травня, цією послугою зможуть скористатися абсолютно всі чоловіки.

Однак, у Центрі надання адміністративних послуг Львова розповіли, що не знають коли в них запрацює така послуга.

"Наразі не можна, такої послуги наразі немає. Поки що інформація відсутня, слідкуйте за нашими новинами", - відповіли журналісту у ЦНАП.

Водночас, заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін запевнив, що ЦНАПи Львівщини з 18 числа готові надавати послугу "актуалізація даних військовозобов'язаного". Він зазначив, що вчора з’явилася новина з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію, де вказано, що "Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем".

"Однак вони забули сказати, що ця інформація вже застаріла на тиждень часу, бо ми про це спілкувались ще 8 травня. Цю застарілу інформацію вже поширили ряд інших медіа, що розганяє "зраду". Зради немає. Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони України вже відпрацювали механізм, вже провели навчання для адміністраторів і вже надали доступ", - написав в Facebook Кулепін.

Зазначимо, що раніше послугу з оновлення даних у ЦНАПах ненадавалася.

УНН детально розповідав, що передбачає закон про посилення мобілізації, хто має відстрочку та право на бронювання, які зміни вносить у мобілізаційну підготовку та чого очікувати.

Також УНН направив запит до Кабінету міністрів за роз'ясненням даної ситуації, та чи дійсно уряд не надав доступ до відповідних систем ЦНАПам.

Павло Башинський

Павло Башинський

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