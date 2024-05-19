На временно оккупированных территориях оккупанты ввели новый школьный предмет "моральные основы семейной жизни", в рамках которого детей учат "российским ценностям". Уроки фокусируются на "русской духовности" и "традициях", пропагандируя идеи о роли женщины как роженицы и покорности мужчине, а мужчин - как защитников отечества. Пишет УНН с ссылкой на Сопротивление.

На временно оккупированных территориях введен новый школьный предмет "моральные основы семейной жизни", где учеников учат "российским ценностям". Уроки акцентируют на "русской духовности" и "традициях", преподавая, что женщины должны рожать и подчиняться мужчинам, а мужчины должны защищать отечество. Этот предмет пропагандирует образ "идеальной русской семьи", где мужчины погибают в войнах, а женщины воспитывают новых солдат. Однако, на уроках не вспоминают о личной жизни президента Владимира Путина, который имеет детей вне брака и нарушает традиции "русской семьи", оставив свою жену.

Напомним,

Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.