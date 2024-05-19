Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"
США и Иран провели непрямые переговоры
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине
Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию
Популярные
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв
рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"
На оккупированных украинских территориях Россия ввела новый школьный предмет под названием "моральные основы семейной жизни", который пропагандирует "российские ценности" и традиционные гендерные роли, обучая, что женщины должны слушаться мужчин, а мужчины - защищать Родину.
США и Иран провели непрямые переговоры
Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, чтобы обсудить пути избежания эскалации региональных атак.
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх
Украинские спортсмены сталкиваются с проблемами, соревнуясь на Олимпийских играх с российскими и белорусскими спортсменами под нейтральными флагами, поскольку они могут ассоциироваться с войной против Украины, что затрудняет соблюдение правил честной игры, а украинские спортсмены рассматриваются как привлекательная мишень для провокаций.
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина
Беременная женщина и четверо мужчин погибли в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в Харьковской области.
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму
Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ
российские войска перемещают военную технику и подразделения вокруг Мариуполя и прилегающих населенных пунктов, размещая их вблизи жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности
Несколько взрывов прогремели в Харькове, днем 19 мая, - городской голова предупредил об опасности.
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов
Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине
На фоне последнего российского удара по Харьковщине, президент Владимир Зеленский напомнил, что мир может остановить российский террор над украинскими городами, увеличив военную поддержку Украины.
Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию
Министр Бенни Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, требуя четкого плана управления Газой после победы над ХАМАС и угрожая роспуском коалиции, если это требование не будет выполнено.