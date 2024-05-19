росіяни на ТОТ ввели новий предмет у школі - “моральні основи сімейного життя”
Київ • УНН
На окупованих українських територіях Росія запровадила новий шкільний предмет під назвою "моральні основи сімейного життя", який пропагує "російські цінності" та традиційні гендерні ролі, навчаючи, що жінки повинні слухатися чоловіків, а чоловіки - захищати Батьківщину.
На тимчасово окупованих територіях окупанти запровадили новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", в рамках якого дітей вчать "російським цінностям". Уроки фокусуються на "російській духовності" та "традиціях", пропагуючи ідеї про роль жінки як народжувальниці та покори чоловіку, а чоловіків — як захисників вітчизни. Пише УНН з посиланням на Спротив.
На тимчасово окупованих територіях запроваджено новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", де учнів навчають "російським цінностям". Уроки акцентують на "російській духовності" та "традиціях", викладаючи, що жінки повинні народжувати та підкорятися чоловікам, а чоловіки мають захищати вітчизну. Цей предмет пропагує образ "ідеальної російської родини", де чоловіки гинуть у війнах, а жінки виховують нових солдатів. Проте, на уроках не згадують про особисте життя президента владіміра путіна, який має дітей поза шлюбом та порушує традиції "російської родини", залишивши свою дружину.
Нагадаємо
росія не може належним чином забезпечувати окуповані території України, що призводить до дефіциту ефективних ліків в аптеках, а більшість поставок спрямовується окупаційним військам, а не місцевому населенню.