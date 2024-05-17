НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным.

Планы правоохранителей наложить арест на земельные участки более тысячи участников АТО - это проявление несправедливости по отношению к этим людям, которые рисковали своей жизнью ради своей страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины Николай Величкович в эксклюзивном интервью УНН.

По словам нардепа, если подача документов и получение земельных участков участниками АТО происходили законным способом, то они являются добросовестными приобретателями. Следовательно, у НАБУ не должно быть к этим людям никаких претензий, и ни о каком аресте не может быть речи.

Если же правоохранители считают, что были возможны незаконные действия других лиц, то это отдельная история.

"По закону, если люди имеют статус участника боевых действий - они имеют право воспользоваться своим правом на получение тех или иных льгот от государства, в том числе - и бесплатный земельный участок. Как так его арестовать? Это же их земля. Они воспользовались своим правом, и по отношению к ним любые государственные органы - будь то правоохранительные или антикоррупционные - должны подходить с пониманием, и с точки зрения закона, и с точки зрения морали. Потому что, принимая такие решения, мы просто бросаем несправедливостью в тех людей, которые рисковали своей жизнью ради страны", - отметил Величкович.

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Речь идет о земельных участках, которые в 2017-18 годах на правах бесплатной приватизации получили более тысячи участников АТО.

Как заявила прокурор САП Анастасия Андронова во время заседания Апелляционной палаты ВАКС по "делу Сольского", в ближайшее время планируется арест этих земельных участков.

"Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц, - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают, по нашему убеждению, подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать", - сообщила представитель САП.

Экс-советник директора Государственного бюро расследований, адвокат Олег Шрам в комментарии УНН ранее заявил, что в этом деле отсутствует важная деталь: НАБУ замалчивает судьбу воинов АТО, которые и получили земельные участки, якобы принадлежавшие Национальной аграрной академии Украины.

"Мы не услышали от НАБУ, что эти АТОшники не имели права на земельные участки. То есть, получается, что они получили их законно. На каком основании их тогда лишать права на земельные участки, которые они получили в установленном законом порядке, и реализовали свое, предусмотренное законом, право", - отметил Шрам в комментарии УНН.