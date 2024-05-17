НАБУ планує арештовувати землі учасників АТО - у Раді назвали це аморальним.

Плани правоохоронців накласти арешт на земельні ділянки понад тисячі учасників АТО – це прояв несправедливості стосовно цих людей, які ризикували своїм життям заради своєї країни. Таку думку висловив народний депутат України Микола Величкович в ексклюзивному інтерв'ю УНН.

За словами нардепа, якщо подача документів та отримання земельних ділянок учасниками АТО відбувалися в законний спосіб, то вони є добросовісними набувачами. Отже, у НАБУ не повинно бути до цих людей жодних претензій, і ні про який арешт не може бути мови.

Якщо ж правоохоронці вважають, що були можливі незаконні дії інших осіб, то це окрема історія.

"Згідно із законом, якщо люди мають статус учасника бойових дій – вони мають право скористатися своїм правом на отримання тих чи інших пільг від держави, у тому числі – і безкоштовну земельну ділянку. Як так її арештувати? Це ж їх земля. Вони скористалися своїм правом, і по відношенню до них будь-які державні органи – чи-то правоохоронні, чи антикорупційні повинні підходити з розумінням, і з точки зору закону, і з точки зору моралі. Бо, приймаючи такі рішення, ми просто кидаємо несправедливістю у тих людей, які ризикували своїм життям заради країни", - зазначив Величкович.

Додатково

Ідеться про земельні ділянки, які у 2017-18 роках на правах безплатної приватизації отримали більше ніж тисяча учасників АТО.

Як заявила прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС по "справі Сольського", найближчим часом планується арешт цих земельних ділянок.

"Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб, – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують, на наше переконання, підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати", - повідомила представниця САП.

Ексрадник директора Державного бюро розслідувань, адвокат Олег Шрам в коментарі УНН раніше заявив, що в цій справі відсутня важлива деталь: НАБУ замовчує долю воїнів АТО, які і отримали земельні ділянки, що начебто належали Національній аграрній академії України.

"Ми не почули від НАБУ, що ці АТОвці не мали права на земельні ділянки. Тобто, виходить, що вони отримали їх законно. На якій підставі їх тоді позбавляти права на земельні ділянки, які вони отримали в установленому законом порядку, і реалізували своє, передбачене законом, право", - зазначив Шрам в коментарі УНН.