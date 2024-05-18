18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев, пишет УНН.

Событие было основано в 1977 году на заседании Международного совета музеев.

Целью сегодняшнего события является повышение осведомленности человечества о важности роли музеев для всестороннего общественного развития, благодарность музейным сотрудникам за усердный труд, уважение к культурному, историческому и научному достоянию.

Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

Перед полномасштабным российским вторжением в Украине насчитывалось более 550 музеев. Почти 30 из них были повреждены или полностью уничтожены россиянами.

С 2019 года в Украине 18 мая отмечают день резервиста ВСУ. Событие было основано с целью подчеркнуть важную роль резервистов в деле защиты Отечества, его независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Символично, что именно сегодня, 18 мая, вступают в силу новые нормы мобилизационного законодательства.

Еще сегодня, в третью субботу мая, с 1997 года отмечают День науки.

Центром украинских ученых является, безусловно, Национальная Академия Наук Украины. Ныне она имеет 3 секции, около 14-ти отделений и 170 институтов и других научных учреждений, а также 1400 научно-исследовательских институтов и 330 высших учебных заведений, в которых работают более 7 тысяч докторов и 78 тысяч кандидатов наук.

Любители спорта и активного отдыха сегодня могут присоединиться к Всемирному дню Скандинавской ходьбы. Считается, что ее основательницей в 1966 году стала учительница одной из школ в Хельсинки Лина Яяскляйнен, которая ввела ходьбу с лыжными палками в программу для уроков своих учеников.

Скандинавская ходьба задействует почти весь верхний корпус, помогает улучшить работу двигательного аппарата, полезна для тех, кто страдает артритами и артрозами, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По церковному календарю сегодня День памяти Феодота Анкирского, который жил в 3 веке на территории современной Турции.

Феодот тайно исповедовал христианство, во время усиления гонений на христиан, он укрывал их в своем доме. Когда об этом стало известно местному правителю, он приказал схватить Феодота.

За отказ поклониться языческим идолам Феодота жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 18 мая празднуют Федот, Александр, Михаил, Петр, Юлия, Кристина.