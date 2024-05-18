18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khelsinkiХельсинки
natsionalnaya-akademiya-nauk-ukrainiНациональная академия наук Украины
rimРим
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ankaraАнкара
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  111178 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  107604 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  109864 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  119052 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133661 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125064 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118451 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  191735 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65287 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  184598 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новости по теме
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

  •  5974 просмотра
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

  •  5318 просмотра
Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

  •  5211 просмотра
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

  •  6136 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

  •  8786 просмотра
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

  •  8587 просмотра
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

  •  9479 просмотра
Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину

Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину

  •  9501 просмотра
Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

  •  10311 просмотра
В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

  •  7905 просмотра

Популярные

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

  •  68019 просмотра
Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

  •  63730 просмотра
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

  •  66934 просмотра
россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

  •  35417 просмотра
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

  •  68026 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  191735 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  184598 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  245684 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  265149 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  465921 просмотра

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

УНН Lite •   •  5974 просмотра
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.

Война •   •  5318 просмотра
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Четырех человек спасли спасатели после того, как в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.

Общество •   •  5211 просмотра
Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Трое каталонских туристов были застрелены во время посещения города Бамиан в центральном Афганистане.

Криминал и ЧП •   •  6136 просмотра
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Воздушные Силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет с юго-восточного направления.

Война •   •  8786 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Атака украинского беспилотника вызвала пожар и аварийную остановку туапсинского нефтеперерабатывающего завода в рф, повредив установку по производству сжиженного газа, но оставив невредимой установку по перегонке сырой нефти.

Экономика •   •  8587 просмотра
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Временно оккупированный порт в Бердянске едва функционирует из-за острой нехватки работников, поскольку большинство местных жителей не доверяют российским войскам.

Общество •   •  9479 просмотра
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину

Вражеские БпЛА движутся в Житомирскую область со стороны Винницкой области, а еще одна группа направляется на север через Николаевскую область, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9501 просмотра
Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину

Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине 6 радаров Amber-1800 для усиления ее противовоздушной обороны в рамках инициативы Германии по усилению противовоздушной обороны Украины.

политика •   •  10311 просмотра
Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате которого был убит «значительный разыскиваемый боевик» Ислам Хамайсу, старший боевик Дженинской бригады, связанной с «Исламским джихадом», и ранены еще 8 человек.

Новости Мира •   •  7905 просмотра
В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик