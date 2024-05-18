18 травня: Міжнародний день музеїв, в Україні День резервіста та День науки

Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв, пише УНН.

Подія була започаткована у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв.

Метою сьогоднішньої події є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного й наукового надбання.

Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.

Перед повномасштабним російським вторгненням в Україні нараховувалося більше 550 музеїв. Майже 30 з них були пошкоджені або повністю знищені росіянами.

З 2019 року в Україні 18 травня відзначають день резервіста ЗСУ. Подія була започаткована з метою підкреслити важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України.

Символічно, що саме сьогодні, 18 травня, вступають у силу нові норми мобілізаційного законодавства.

Ще сьогодні, у третю суботу травня, з 1997 року відзначають День науки.

Осередком українських вчених є, безумовно, Національна Академія Наук України. Нині вона має 3 секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, в яких працюють більш ніж 7 тисяч докторів і 78 тисяч кандидатів наук.

Любителі спорту та активного відпочинку сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня Скандинавської ходьби. Вважається, що її засновницею у 1966 році стала вчителька однієї з шкіл у Гельсінкі Ліна Яяскляйнен, яка ввела ходьбу з лижними палицями в програму для уроків своїх учнів.

Скандинавська ходьба залучає майже увесь верхній корпус, допомагає покращити роботу рухового апарату, корисна для тих, хто страждає на артрити й артрози, захищає від серцево-судинних захворювань та діабету.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Феодота Анкірського, який жив у 3 столітті на території сучасної Туреччини.

Феодот таємно сповідував християнство, під час посилення гонінь на християн, він переховував їх у своєму будинку. Коли про це стало відомо місцевому правителю, він наказав схопити Феодота.

За відмову поклонитися язичницьким ідолам Феодота жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини 18 травня святкують Федот, Олександр, Михайло, Петро, Юлія, Христина.