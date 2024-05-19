Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске

Госпогранслужба Украины показала, как они уничтожили пункт пилотирования БПЛА россиян на Волчанском направлении, пишет УНН.

После вычисления местонахождения вражеского пункта пилотирования беспилотниками пограничники по координатам "отправили" FPV-дрон. А тот, в свою очередь, не подвел - написали под видео.

Напомним,

Бригада энергетиков в Донецкой области попала под обстрел вражеского беспилотника "Ланцет" во время выполнения ремонтных работ, но обошлось без жертв.