На Донеччині бригада енергетиків потрапила під удар ворожого дрока-камікадзе
Київ • УНН
Бригада енергетиків у Донецькій області потрапила під обстріл ворожого безпілотника "Ланцет" під час виконання ремонтних робіт, але обійшлося без жертв.
Група енергетиків на Донеччині, що виконувала ремонтні роботи, зазнала атаки ворожого дрона "Ланцет". Жертв серед працівників немає. Пише УНН з посиланням на Міненерго.
На Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар ворожого "Ланцета". На щастя, ніхто не постраждав. Працівники згорнули роботи та поїхали з місця події
Нагадаємо
За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.