В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе

В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники

Как сообщили источники УНН, три взрывных устройства уничтожили три цистерны с горючим на Выборгской нефтебазе в России. После этого на территории НПЗ начался пожар.