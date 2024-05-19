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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе

В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе

Киев  •  УНН

19 мая 2024, 10:49  •  5663 просмотра

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Бригада энергетиков в Донецкой области попала под обстрел вражеского беспилотника "Ланцет" во время выполнения ремонтных работ, но обошлось без жертв.

Группа энергетиков в Донецкой области, выполнявшая ремонтные работы, подверглась атаке вражеского дрона "Ланцет". Жертв среди работников нет. Пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

В Донецкой области бригада энергетиков во время выполнения ремонтных работ попала под удар вражеского "Ланцета". К счастью, никто не пострадал. Работники свернули работы и уехали с места происшествия

- сообщили в Минэнерго.

Напомним

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
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