Безпілотник знищив точку пілотування російських БПЛА у Вовчанську
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України знищила точку пілотування російського БПЛА на Вовчанському напрямку за допомогою безпілотника FPV, вирахувавши його місцезнаходження.
Держприкордонслужба України показала, як вони знищили пункт пілотування БПЛА росіян на Вовчанському напрямку, пише УНН.
Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами "відправили" FPV-дрон. А той, в свою чергу, не підвів
Нагадаємо
Бригада енергетиків у Донецькій області потрапила під обстріл ворожого безпілотника "Ланцет" під час виконання ремонтних робіт, але обійшлося без жертв.