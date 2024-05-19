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Безпілотник знищив точку пілотування російських БПЛА у Вовчанську

Безпілотник знищив точку пілотування російських БПЛА у Вовчанську

Київ • УНН

 • 96736 перегляди

Державна прикордонна служба України знищила точку пілотування російського БПЛА на Вовчанському напрямку за допомогою безпілотника FPV, вирахувавши його місцезнаходження.

Держприкордонслужба України показала, як вони знищили пункт пілотування БПЛА росіян на Вовчанському напрямку, пише УНН.

Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами "відправили" FPV-дрон. А той, в свою чергу, не підвів

 - написали під відео.
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Нагадаємо

Бригада енергетиків у Донецькій області потрапила під обстріл ворожого безпілотника "Ланцет" під час виконання ремонтних робіт, але обійшлося без жертв.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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