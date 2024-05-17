Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур незаконно лишил лицензии "Укртатнафту" по просьбе людей, которые его назначили на должность. Однако его все равно должны привлечь к уголовной ответственности за препятствование поставке топливных материалов армии. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие его действия вероятно повлекли тяжкие последствия для компании, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

В Офисе Генерального прокурора УНН сообщили, что сейчас расследованием этого дела занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Что касается Сокура - я скажу так, что украинская вишня японского разлива, мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры, он выполнял просьбы людей, которые его на эту должность назначили. И он конечно принимал решения как должностное лицо. Я согласен с доводами следственных органов и возможно суд докажет умысел в нарушениях интересов государства - отметил Багиров.

Он подчеркнул, что "Укртатнафта" является стратегически важным предприятием, ведь добывает и перерабатывает нефть, а лишение лицензии полностью парализует деятельность этой компании, которая также есть в цепочке поставки топливных материалов для нужд армии и МОУ.

Багиров убежден, что Сокур продолжает работать на своей должности, ведь в отношении него было принято политическое решение.

"Все ждут, что СМИ потеряют интерес к этому делу и он где-то там через полгода сможет продолжить свою работу. Потому что дяде, который за него просил, обещали что все будет хорошо. Но сложилось как сложилось - есть уголовное дело, есть резонанс, есть большие убытки для государства и надо кому-то отвечать", - отметил правозащитник.

По мнению Багирова, ситуация с Сокуром с одной стороны понятна, а с другой - драматична, потому что "он выполнял просьбы и даже не получал деньги".

"Но человек занимает высокую государственную должность и при принятии решений, согласно нормам УПК, если это решение привело к тому что государство, или любой гражданин от того потерял - это должностное лицо должно быть наказано административно (штрафом - ред.), а если это убытки большие - то это уголовная ответственность с лишением свободы", - отметил Багиров, добавив, что в случае Сокура были возбуждены и административное и уголовное производство.

Правозащитник уверен, что в защиту Сокура выступил кто-то из чиновников и лоббирует, чтобы расследование против Сокура шло не так, как должно было бы по законодательству.

Добавим

Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.

Народные депутаты и юристы, опрошенные УНН, отмечают то, что Кабинет министров Украины должен отстранить Сокура с должности, ведь, учитывая он может влиять на ход расследования.

Напомним

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов, и складывается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы, отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.