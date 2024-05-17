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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  24321 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  119729 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  113204 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  112551 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  145834 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  60459 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  141200 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135518 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140123 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150111 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

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В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

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Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

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В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

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Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

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Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

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Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  204595 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  224452 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  425983 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур незаконно аннулировал лицензию "Укртатнафты" по требованию тех, кто его назначил, чем потенциально препятствовал поставкам топлива для армии.

политика •   •  24309 просмотра
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

За три дня из обстрелянных населенных пунктов Белополье и Ворожба Сумской области было эвакуировано более 1000 человек, в том числе 200 детей.

Общество •   •  6415 просмотра
Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

Недавние отключения электроэнергии были вызваны резким похолоданием и повреждением многих маневренных генерирующих мощностей в результате ракетных и беспилотных атак рф, но в ближайшие несколько дней ожидается определенное потепление, что может уменьшить дефицит генерирующих мощностей и количество введенных графиков ограничений.

Общество •   •  5354 просмотра
В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области, зафиксировано 146 взрывов. Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Война •   •  6970 просмотра
Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

На территории Национального музея истории Украины в Киеве демонтировали незаконное культовое сооружение - "церковь-МАФ", выполняя решение суда о ликвидации самовольного строительства.

Общество •   •  6049 просмотра
В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

российские войска обстреляли жилые кварталы в центральном районе Херсона, повредив частные дома, к счастью обошлось без жертв.

Война •   •  7025 просмотра
Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

В первом квартале 2024 года украинские банки получили чистую прибыль в размере 40,5 млрд грн после налогообложения, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на повышение ставки налога с 18% до 25%.

Экономика •   •  6539 просмотра
Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА

российские войска обстреляли из танка село Невское в Луганской области, разрушив шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске ведется за собственные средства жителей, а новые инвесторы не выплачивают уволенным шахтерам в "лнр" деньги, которые им задолжали.

Война •   •  7575 просмотра
Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА

С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК

ДТЭК предупредил потребителей в нескольких регионах, что стабилизационные отключения будут применяться с 19:00, но до этого времени отключений электроэнергии не должно быть.

Общество •   •  6911 просмотра
С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК

В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект

Диверсанты пытались взорвать железнодорожный объект в Одесской области, но им помешала дежурная по переезду, которая потушила пожар в релейном шкафу.

Война •   •  7080 просмотра
В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект