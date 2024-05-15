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Кабмін повинен відсторонити з посади в.о. заступника голови ДПС Сокура на час розслідування кримінальної справи проти нього - нардеп

Кабмін повинен відсторонити з посади в.о. заступника голови ДПС Сокура на час розслідування кримінальної справи проти нього - нардеп

Київ • УНН

 • 135935 перегляди

Кабінет Міністрів повинен відсторонити в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура від виконання обов'язків на час розслідування кримінальної справи проти нього за фактом зловживання службовим становищем.

Кабінет міністрів України повинен відсторонити з посади виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура на час розслідування кримінального провадження проти нього. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Микола Величкович.

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України. Справа відкрита за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі його дії ймовірно спричинили тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

"Це питання швидше до правоохоронних органів і до КМУ, чому так робиться, чому людей, які мали б сприяти тому, аби армія безперешкодно отримувала пальне, не відсторонюють паралельно. Для мене це не зрозуміло. Мало б бути відсторонення. Але це питання до міністра фінансів, до КМУ – чому на час розслідування немає відсторонення. Для теперішнього КМУ виходить, що це нормальна практика, якщо їхні підлеглі десь попадаються в якихось кримінальних справах, і це нормально таких на час розслідування не відсторонювати. Це практика, яка в цивілізованому світі вважається не нормою? Це практика типу рука руку миє, чи як?", - зазначив Величкович.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. В результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобовʼязали ДПС їх скасувати.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань й складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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