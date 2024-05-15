Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Кабинет министров Украины должен отстранить от должности исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура на время расследования уголовного производства против него. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Николай Величкович.

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие его действия вероятно повлекли тяжкие последствия для компании, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

"Это вопрос скорее к правоохранительным органам и к КМУ, почему так делается, почему людей, которые должны способствовать тому, чтобы армия беспрепятственно получала топливо, не отстраняют параллельно. Для меня это не понятно. Должно быть отстранение. Но это вопрос к министру финансов, к КМУ - почему на время расследования нет отстранения. Для нынешнего КМУ получается, что это нормальная практика, если их подчиненные где-то попадаются в каких-то уголовных делах, и это нормально таких на время расследования не отстранять. Это практика, которая в цивилизованном мире считается не нормой? Это практика типа рука руку моет, или как?", - отметил Величкович.

Добавим

Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.

Напомним

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов и создается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.