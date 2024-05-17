Мажор податкової служби став жертвою олігархічної гри – правозахисник про справу проти в.о. заступника голови ДПС Сокура

Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур незаконно позбавив ліцензії "Укртатнафту" на прохання людей, які його призначили на посаду. Однак його все одно повинні притягнути до кримінальної відповідальності за перешкоджання постачанню паливних матеріалів армії. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив правозахисник Едуард Багіров.

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України. Справа відкрита за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі його дії ймовірно спричинили тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

В Офісі Генерального прокурора УНН повідомили, що наразі розслідуванням цієї справи займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Що стосується Сокура – я скажу так, що українська вишня японського розливу, мажор податкової служби став жертвою олігархічної гри, він виконував прохання людей, які його на цю посаду призначили. І він звичайно приймав рішення як посадова особа. Я згоден з доводами слідчих органів і можливо суд доведе умисел в порушеннях інтересів держави - зазначив Багіров.

Він підкреслив, що "Укртатнафта" є стратегічно важливим підприємством, адже видобуває і перероблює нафту, а позбавлення ліцензії повністю паралізує діяльність цієї компанії, яка також є в ланцюжку постачання паливних матеріалів для потреб війська та МОУ.

Багіров переконаний, що Сокур продовжує працювати на своїй посаді, адже щодо нього було прийнято політичне рішення.

"Всі чекають, що ЗМІ втратять інтерес до цієї справи і він десь там через пів року зможе продовжити свою роботу. Бо дядьку, який за нього просив, обіцяли що все буде добре. Але склалося як склалося – є кримінальна справа, є резонанс, є великі збитки для держави і треба комусь відповідати", - зазначив правозахисник.

На думку Багірова, ситуація з Сокуром з одного боку зрозуміла, а з іншого – драматична, бо "він виконував прохання і навіть не отримував гроші".

"Але людина обіймає високу державну посаду і при прийнятті рішень, згідно з нормами КПК, якщо це рішення призвело до того що держава, або будь-який громадянин від того втратив – ця посадова особа має бути покарана адміністративно (штрафом – ред.), а якщо це збитки великі – то це кримінальна відповідальність з позбавленням волі", - зазначив Багіров, додавши, що у випадку Сокура були порушені і адміністративне і кримінальне провадження.

Правозахисник впевнений, що на захист Сокура виступив хтось із високопосадовців і лобіює, щоб розслідування проти Сокура йшло не так, як мало б за законодавством.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. В результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобовʼязали ДПС їх скасувати.

Народні депутати та юристи, опитані УНН, наголошують на тому, що Кабінет міністрів України повинен відсторонити Сокура з посади, адже, зважаючи на він може впливати на хід розслідування.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань, і складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби, відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.