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ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП

ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП

Київ • УНН

 • 66743 перегляди

ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП

Офіс Генерального прокурора підтвердив УНН, що слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справу, у якій фігурує виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур. 

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України. Справа відкрита за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі його дії ймовірно спричинили тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

"Інформуємо, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. Досудове розслідування триває", - ідеться у відповіді ОГП на запит УНН.

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Водночас в Офісі Генпрокурора уточнили, що Сокуру чи іншим посадовим особам Державної податкової служби України про підозру поки не повідомлялося і, відповідно, запобіжний захід нікому не обирався.

Більш детальну інформацію щодо розслідування справи у відомстві відмовилися повідомити, посилаючись на таємницю слідства.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. У результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобовʼязали ДПС їх скасувати.

Народні депутати та юристи, опитані УНН, наголошують на тому, що Кабінет міністрів України повинен відсторонити Сокура з посади, адже, зважаючи на посаду, він може впливати на хід розслідування.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань, і складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби, відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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