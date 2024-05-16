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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГПЭксклюзив
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В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки
Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет
Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и. о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ
Связанные с россией хакерские группы совершили масштабную кибератаку на ИТ-сети Министерства иностранных дел Венгрии в 2022 году, получив доступ к конфиденциальным данным и создав серьезную угрозу национальной безопасности Венгрии. Об этом знали венгерские спецслужбы и дипломаты, несмотря на первоначальные отрицания со стороны министерства.
Ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает - спикер ОТУВ "Северск"
Оперативная обстановка на северной границе контролируемая и существенно не изменится: противник продолжает обстреливать населенные пункты вдоль пограничной полосы Черниговской и Сумской областей из различных видов артиллерии и беспилотников.
ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ
Греция импортирует российскую нефть под видом турецкого топлива, обходя санкции ЕС на импорт.
В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен
В апреле государственные заказчики провели через систему Prozorro закупок на сумму 78,5 млрд грн, достигнув довоенного уровня.
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Новый закон о мобилизации вступает в силу уже в субботу, 18 мая. УНН подробно рассказывает, что предусматривает документ, кто имеет отсрочку и право на бронирование и чего ожидать.
Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки
Силы обороны сорвали планы российских войск максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться, продолжая выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держа противника под огневым контролем, указали в Генштабе.
Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет
Исследование выявило 618 белков в крови, связанных с 19 типами рака, причем 107 белков были обнаружены за 7 лет до установления диагноза, что указывает на возможность раннего выявления риска рака.
Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин
Российские войска пытаются прорваться и заблокировать Северск, чтобы создать условия для наступления на Славянск, но их продвижение в этом направлении относительно остановлено, тогда как Часов Яр остается под контролем украинских Сил обороны.
ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT
Заявка Грузии на членство в ЕС будет заморожена, если будет принят спорный закон об "иностранных агентах", инспирированный Россией.