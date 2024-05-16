ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и. о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие его действия вероятно повлекли тяжкие последствия для компании, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

"Информируем, что Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 04.11.2022 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорится в ответе ОГП на запрос УНН.

В то же время в Офисе Генпрокурора уточнили, что Сокуру или другим должностным лицам Государственной налоговой службы Украины о подозрении пока не сообщалось и, соответственно, мера пресечения никому не избиралась.

Более подробную информацию о расследовании дела в ведомстве отказались сообщить, ссылаясь на тайну следствия.

Добавим

Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.

Народные депутаты и юристы, опрошенные УНН, отмечают то, что Кабинет министров Украины должен отстранить Сокура с должности, ведь, учитывая должность, он может влиять на ход расследования.

Напомним

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов, и складывается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы, отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.