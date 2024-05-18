В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

С сегодняшнего дня, 18 мая ЦПАУ Киева могут предоставлять военнообязанным услугу по обновлению военно-учетных данных. Об этом журналисту УНН сообщили в call-центре Центра предоставления административных услуг города Киева.

Детали

На вопрос, могут ли уже мужчины обновлять военно-учетные данные в ЦПАУ Киева, в call-центре ответили: "Да, могут".

Дополнение

Директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай сообщала, что с 18 мая ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных. Для обращения необходимо следует иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при наличии, - военный билет или приписное удостоверение.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

С сегодняшнего дня, 18 мая украинским военным будут выплачивать денежное вознаграждение, а также смогут дополнительный отпуск до 15 дней в году за уничтожение вражеского оружия и техники. Для мобилизованных также появится возможность получить сертификат на покупку транспортного средства и будут иметь право на компенсацию по кредиту по программе еОселя.