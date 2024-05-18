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У Києві ЦНАПи від сьогодні готові приймати військовозобов’язаних для оновлення даних

У Києві ЦНАПи від сьогодні готові приймати військовозобов’язаних для оновлення даних

Київ • УНН

 • 183668 перегляди

З 18 травня Центри надання адміністративних послуг Києва готові приймати військовозобов'язаних для уточнення військово-облікових даних.

Від сьогодні, 18 травня ЦНАПи Києва можуть надавати військовозобов'язаним послугу з оновлення військово-облікових даних. Про це журналісту УНН повідомили в call-центрі Центру надання адміністративних послуг міста Києва.

Деталі

На запитання, чи можуть вже чоловіки оновлювати військово-облікові дані у ЦНАПах Києва, в call-центрі відповіли: "Так, можуть".

Доповнення

Директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай повідомляла, що з 18 травня ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов’язаних. Для звернення необхідно слід мати документ, який посвідчує особу, а також, при наявності, - військовий квіток або приписне посвідчення.

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Від сьогодні, 18 травня українським військовим будуть виплачувати грошову винагороду, а також зможуть додаткову відпустку до 15 днів на рік за знищення ворожої зброї та техніки. Для мобілізованих також з’явиться можливість отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу та матимуть право на компенсацію за кредитом по програмі єОселя.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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