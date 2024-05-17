Майже 300 адміністраторів ЦНАПів Києва готові прийняти військовозобов’язаних для оновлення даних - директорка департаменту ЦНАП

З 18 травня ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов’язаних. Для звернення необхідно слід мати документ, який посвідчує особу, а також, при наявності, - військовий квіток або приписне посвідчення. Директорка департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай в ефірі Київ24 наголосила, що потужність і пропускна здатність ЦНАПів на належному рівні, передає УНН.

Завтра з 9:00 до 18:00 всі ЦНАПи міста Києва готові приймати військовозобов’язаних, для того, щоб вони могли оновити свої данні. Приходять всі бажаючі, нікому не відмовляємо. До системи ми підключені. Людина має прийти та мати із собою документ, який посвідчує особу, мати військовий квіток або приписне посвідчення, якщо в нього є документ. Далі будемо оновлювати данні. – повідомила Наталія Шамрай.

За словами посадовиці, наразі у столиці підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів: "гарна потужність і пропускна здатність, для того щоб приймати людей". При цьому, за словами Шамрай, якщо система певним чином не пропускати, тоді "будемо з’ясовувати і вирішувати куди звернутися".

Нагадаємо

З 18 травня ЦНАПи повинні будуть надавати послуги з оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. УНН дізнався, чи готові ЦНАПи до надання послуг з оновлення даних.