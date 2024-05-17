Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

С 18 мая ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных. Для обращения необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при наличии, - военный билет или приписное удостоверение. Директор департамента ЦПАУ г. Киева Наталья Шамрай в эфире Киев24 отметила, что мощность и пропускная способность ЦПАУ на должном уровне, передает УНН.

Завтра с 9:00 до 18:00 все ЦНАПы города Киева готовы принимать военнообязанных, для того, чтобы они могли обновить свои данные. Приходят все желающие, никому не отказываем. К системе мы подключены. Человек должен прийти и иметь с собой документ, удостоверяющий личность, иметь военный билет или приписное удостоверение, если у него есть документ. Далее будем обновлять данные. - сообщила Наталья Шамрай.

По словам чиновницы, сейчас в столице подключено почти 300 администраторов ЦПАУ: "хорошая мощность и пропускная способность, для того чтобы принимать людей". При этом, по словам Шамрай, если система определенным образом не пропускать, тогда "будем выяснять и решать куда обратиться".

Напомним,

С 18 мая ЦНАПы должны будут предоставлять услуги по обновлению военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. УНН узнал, готовы ли ЦПАУ к предоставлению услуг по обновлению данных.