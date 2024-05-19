Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

Салфетка, с которой началась карьера Лионеля Месси в "Барселоне", была продана на аукционе почти за более 760 тыс. фунтов стерлингов. Об этом пишет УНН со ссылкой на международный аукционный дом Bonhams.

Детали

Салфетку, которую ФК "Барселона" обязался купить Лионель Месси, которому на тот момент было 13 лет, продали на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.

Речь идет о "рукописном документе, подписанном ("Карлес Рексач", "Хосеп Мингуэлла" и "Горацио Гаджиоли") на испанском языке на стандартной испанской салфетке, обязывающем ФК "Барселона" подписать 13-летнего Лионеля Месси, с изменениями и дополнениями, уточняет Bonhams.

Контекст

В 2000 году Лионель Месси, которому тогда было 13 лет, был на просмотре в ФК "Барселона", но процесс получения официального контракта застопорился, разочаровав его отца Хорхе Орасио Месси, который угрожал забрать сына в другие клубы. Почувствовав срочность, Карлес Рексач, тогдашний спортивный директор Барселоны, пошел на нетрадиционный шаг, - встретившись в теннисном клубе с агентами Месси, Рексач попросил у официанта салфетку 16,5 см на 16,5 см, на которой нацарапал условия контракта аргентинца. Салфетку все эти годы хранил и привез на аукционный дом один из трех подписантов, а именно агент Орасио Гаджиоли, который и порекомендовал молодого аргентинца.

Справка

Месси играл за "Барселону" в возрасте 16 лет. Он забил 672 гола в 778 играх, в которых выступал под цветами каталонской группы.

Его считают лучшим игроком своего поколения и одним из лучших в истории футбола.

Напомним,

УНН ранее сообщал, что легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будетвыставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.