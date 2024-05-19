Серветку, на якій був підписаний перший "контракт" Мессі з ФК "Барселона", продали з аукціону за величезну суму
Київ • УНН
Серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з ФК "Барселона" у 2000 році, була продана на аукціоні за 762 400 фунтів стерлінгів.
Серветка, з якої почалася кар'єра Ліонеля Мессі в "Барселоні", була продана на аукціоні майже за понад 760 тис. фунтів стерлінгів. Про це пише УНН із посиланням на міжнародний аукціонний дім Bonhams.
Деталі
Серветку, яку ФК "Барселона" зобов'язався купити Ліонель Мессі, якому на той момент було 13 років, продали на аукціоні за 762 400 фунтів стерлінгів.
Йдеться про "рукописний документ, підписаний ("Карлес Рексач", "Хосеп Мінгуелла" та "Гораціо Гаджіолі") іспанською мовою на стандартній іспанській серветці, що зобов'язує ФК "Барселона" підписати 13-річного Ліонеля Мессі, зі змінами та доповненнями, уточнює Bonhams.
Контекст
У 2000 році Ліонель Мессі, якому тоді було 13 років, був на перегляді у ФК "Барселона", але процес отримання офіційного контракту застопорився, розчарувавши його батька Хорхе Орасіо Мессі, який погрожував забрати сина в інші клуби. Відчувши терміновість, Карлес Рексач, тодішній спортивний директор Барселони, пішов на нетрадиційний крок, - зустрівшись у тенісному клубі з агентами Мессі, Рексач попросив у офіціанта серветку 16,5 см на 16,5 см, на якій нашкрябав умови контракту аргентинця. Серветку всі ці роки зберігав і привіз на аукціонний дім один із трьох підписантів, а саме агент Орасіо Гаджіолі, який і порекомендував молодого аргентинця.
Довідка
Мессі грав за "Барселону" у віці 16 років. Він забив 672 голи в 778 іграх, в яких виступав під кольорами каталонської групи.
Його вважають найкращим гравцем свого покоління та одним із найкращих в історії футболу.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.