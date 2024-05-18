Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Сейчас только один ЦПАУ во Львове может предоставлять военнообязанным услугу по обновлению военно-учетных данных. Об этом журналисту УНН сообщили в Центре предоставления административных услуг города Львова.

Детали

На вопрос, могут ли уже мужчины обновлять военно-учетные данные в ЦНАПах Львова, в call-центре ответили: "По состоянию на сейчас доступ получил только один офис на улице М. Хвылевого, 14а. Все остальные ожидают".

Всего во Львове 12 Центров предоставления административных услуг.

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Дополнение

Ранее заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин заверил, что ЦНАПы Львовщины с 18 числа готовы будут предоставлять услугу "актуализация данных военнообязанного".

Он отметил, что 16 мая появилась новость со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию, где указано, что "Правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступа к необходимым системам".

Однако они забыли сказать, что эта информация уже устарела на неделю времени, потому что мы об этом общались еще 8 мая. Эту устаревшую информацию уже распространили ряд других медиа, что разгоняет "измену". Измены нет. Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство обороны Украины уже отработали механизм, уже провели обучение для администраторов и уже предоставили доступ, - написал в Facebook Кулепин.

Напомним

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, в частности, предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. УНН напоминает, кто может получить отсрочку и может быть забронирован.