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У Львові наразі лише один ЦНАП готовий приймати військовозобов’язаних для оновлення даних

У Львові наразі лише один ЦНАП готовий приймати військовозобов’язаних для оновлення даних

Київ • УНН

 • 199206 перегляди

У Львові наразі лише один Центр надання адміністративних послуг на вул. Хвильового, 14а готовий прийняти військовозобов'язаних для уточнення даних.

Наразі лише один ЦНАП у Львові може надавати військовозобов'язаним послугу з оновлення військово-облікових даних. Про це журналісту УНН повідомили в Центрі надання адміністративних послуг міста Львова.

Деталі

На запитання, чи можуть вже чоловіки оновлювати військово-облікові дані у ЦНАПах Львова, в call-центрі відповіли: "Станом на зараз доступ отримав тільки один офіс на вулиці М. Хвильового, 14а. Всі інші очікують".

Загалом у Львові 12 Центрів надання адміністративних послуг.

У Києві ЦНАПи від сьогодні готові приймати військовозобов’язаних для оновлення даних18.05.24, 09:49 • 183668 переглядiв

Доповнення

Раніше заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін запевнив, що ЦНАПи Львівщини з 18 числа готові будуть надавати послугу "актуалізація даних військовозобов'язаного".

Він зазначив, що 16 травня з’явилася новина з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію, де вказано, що "Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем".

Однак вони забули сказати, що ця інформація вже застаріла на тиждень часу, бо ми про це спілкувались ще 8 травня. Цю застарілу інформацію вже поширили ряд інших медіа, що розганяє "зраду". Зради немає. Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство оборони України вже відпрацювали механізм, вже провели навчання для адміністраторів і вже надали доступ,

- написав в Facebook Кулепін.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 травня, набрав чинності закон про посилення мобілізації, який, зокрема, надає військовозобов’язаним право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. УНН нагадує, хто може отримати відстрочку та може бути заброньований.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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