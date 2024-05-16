Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Тысячи украинских предприятий несут немалые убытки от российской агрессии. Кроме прямых убытков от разрушений и уничтожения производственных мощностей, большинство из них имеют упущенную выгоду, ведь из-за нападения врага не могут нормально вести хозяйственную деятельность. Этот вид убытков россияне также должны компенсировать.

О том, как происходит оценка упущенной выгоды, какие особенности таких исследований специалисты Киевского-научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали в эксклюзивном интервью УНН.

Как отмечают эксперты, на пути к получению компенсации судебная экспертиза является инструментом подтверждения нанесенного ущерба и механизмом установления причинно-следственной связи между военными действиями России и неполучением дохода.

"Оценка размера убытков осуществляется в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством. Основные показатели, с которыми работают эксперты при установлении убытков для компаний и предприятий это - уничтожение или повреждение имущества, упущенная выгода от невозможности или препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности, потери от неоплаченных товаров работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях", - рассказывают специалисты.

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

При этом, отмечают, что расчет упущенной выгоды имеет свою специфику.

"Согласно украинскому законодательству, упущенной выгодой являются доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Для оценки нанесенного косвенного ущерба берут среднегодовые финансовые показатели компании за прошедшие два года и делают проекцию будущих денежных потоков по соответствующей экспертной методике, использованием дисконта, учитывая ретроспективные показатели компании.

Важно обратить внимание на то, что владельцам бизнеса, который пострадал, за расчетом упущенной выгоды стоит обращаться после восстановления нарушенных прав. Простыми словами после восстановления работы предприятий, для того, чтобы расчет упущенной выгоды был максимально эффективным и не требовал дальнейшего повторного расчета по новому периоду", - объясняют эксперты КНИИСЭ.

На данном этапе в КНИИСЭ не могут озвучить общую сумму убытков украинских предприятий по упущенной выгоде. Но речь идет о миллионах гривен по каждому проработанному случаю. Это средства, которые недополучают как представители бизнеса, так и государство в виде налогов. И все это должно быть надлежащим образом задокументировано.

"Для будущего комплексного судебного процесса, заключения и ратификации международных договоров со странами-партнерами для передачи санкционных активов в специальный фонд, который будет компенсировать потери, уже сейчас важно должным образом фиксировать убытки и готовить доказательную базу", - заключают эксперты.

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии