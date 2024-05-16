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Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій

Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій

Київ • УНН

 • 119223 перегляди

Тисячі українських підприємств зазнають значних збитків, включаючи упущену вигоду, через російську агресію. Судова експертиза має вирішальне значення для підтвердження збитків та встановлення причинно-наслідкового зв'язку для компенсаційних вимог.

Тисячі українських підприємств зазнають чималих збитків від російської агресії. Окрім прямих збитків від руйнувань та знищення виробничих потужностей, більшість з них мають упущену вигоду, адже через напад ворога не можуть нормально вести господарську діяльність. Цей вид збитків росіяни також мають компенсувати. 

Про те, як відбувається оцінка упущеної вигоди, які особливості таких досліджень фахівці Київського-науково дослідного інституту судових експертиз розповіли в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

Як зазначають експерти, на шляху до отримання компенсації судова експертиза є інструментом підтвердження завданих збитків та механізмом встановлення причинно-наслідкового зв’язку між воєнними діями росії та неотриманням доходу. 

"Оцінка розміру збитків здійснюється відповідно до міжнародних стандартів та українського законодавства. Основні показники з якими працюють експерти при встановленні збитків для компаній та підприємств це – знищення чи пошкодження майна, упущена вигода від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, втрати від неоплачених товарів робіт і послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях", - розповідають фахівці.

Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків02.05.24, 16:14 • 212593 перегляди

При цьому, зазначають, що розрахунок упущеної вигоди має свою специфіку. 

"Згідно українського законодавства, упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Для оцінки завданих непрямих збитків беруть середньорічні фінансові показники компанії за минулі два роки та роблять проєкцію майбутніх грошових потоків за відповідною експертною методикою, використанням дисконту, враховуючи ретроспективні показники компанії. 

Важливо звернути увагу на те, що власникам бізнесу, який постраждав, за розрахунком упущеної вигоди варто звертатися після відновлення порушених прав. Простими словами після відновлення роботи підприємств, для того, щоб розрахунок упущеної вигоди був максимально ефективним і не потребував подальшого повторного розрахунку за новим періодом", - пояснюють експерти КНДІСЕ.

На даному етапі в КНДІСЕ не можуть озвучити загальну суму збитків українських підприємств по упущеній вигоді. Але мова йде про мільйони гривень по кожному опрацьованому випадку. Це кошти, які недоотримують як представники бізнесу, так і держава у вигляді податків. І все це має бути належним чином задокументовано.

"Для майбутнього комплексного судового процесу, укладання та ратифікації міжнародних договорів із країнами-партнерами для передачі санкційних активів до спеціального фонду, який компенсуватиме втрати, вже зараз важливо належним чином фіксувати збитки та готувати доказову базу", - підсумовують експерти.

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