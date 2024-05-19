Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве
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Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ
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В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром
Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.
Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве
По меньшей мере один человек был арестован во время антиправительственных протестов в Тель-Авиве, где протестующие зажгли и пытались заблокировать дороги, что привело к столкновениям с полицией, которая применила меры для зачистки территории.
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области
Беспилотники с Черного моря направляются в Черноморск в Одесской области, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе
В Черниговской области подразделы ГСЧС потушили 6 пожаров, в том числе 5 в жилом секторе и 1 в естественных экосистемах, а также изъяли 19 взрывоопасных предметов и оказали помощь населению.
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ
На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России вблизи Славянска-на-Кубани произошли мощные взрывы, повлекшие задымление.
беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ
Подконтрольная кремлю беларусь значительно увеличила поставки топлива в рф из-за дефицита, вызванного ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах.
В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром
В Выборге, ленинградская область рф, произошел взрыв с последующим пожаром, о чем сообщают местные жители, хотя официальной информации пока что нет.
Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус требует от своего правительства дополнительных 3,8 миллиарда евро на военную помощь Украине в текущем финансовом году в дополнение к уже предоставленным 7,1 миллиарда евро.
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной угрозе для восточных регионов.
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри
Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, объединив титулы WBA, WBC, IBF и WBO.