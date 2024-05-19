19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Сегодня, 19 мая, во всем мире поклонники разнообразных головоломок отмечают День рождения наиболее культовой из них - кубика Рубика, пишет УНН.

Именно 19 мая 1974 венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку, которая в классическом варианте представляет собой куб 3*3*3 с 54 цветными наклейками.

В 1975 году Эрне Рубик подал заявку на патент, который получил только в 1977 году. В том же году первые головоломки Рубика поступили в свободную продажу в магазине игрушек в Будапеште, и имели невероятный успех среди покупателей.

С 1980 года кубик Рубика начали продавать в странах Европы и в США. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.

С 2010 года 19 мая отмечается Всемирный день семейного врача.

Семейная медицина имеет древнее происхождение - Еще в Древнем Риме состоятельные граждане обычно имели дома особого раба - врача, обязанностью которого было лечить хозяев, их детей и других рабов в доме от всех недугов.

Однако, узкая специализация в семейной медицине получила распространение лишь в во второй половине XX века в США, откуда распространилась на многие государства мира. В частности, и на Украину, где сегодня отмечается День семейной медицины.

В 1992 году в городе Дрогобыч появилась первая семейная амбулатория, в 1994-м Минздрав Украины утвердил квалификационную характеристику врачебной специальности «семейная медицина», а в следующем году - должность семейного врача.

В апреле 2018 года стартовала национальная кампания "Врач для каждой семьи", и с тех пор каждый гражданин нашей страны имеет право на обслуживание семейным врачом по собственному выбору.

До полномасштабного российского вторжения в Украине было более 20 тысяч семейных врачей.

Также сегодня во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника объединяет людей по всему миру для борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. По статистике, этими недугами в мире страдают более 10 миллионов человек.

Христиане западного обряда сегодня отмечают Троицу.

Событие знаменует сошествие Святого Духа на апостолов и рождение христианской церкви. Святая Троица имеет важное духовное значение, поскольку она символизирует присутствие Святого Духа, который наполняет силой и направляет в жизни верующих.

По православному церковному календарю 19 мая День памяти женщин-мироносиц - тех, которые были рядом с Иисусом Христом во время распятия, поддерживали Деву Марию и следовали за телом Господа в гробницу.

Именины сегодня празднуют Андрей, Виктор, Максим, Анастасия.